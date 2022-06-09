Адвокат Джонни Деппа сообщил, что актер не станет взыскивать компенсацию с экс-супруги

Адвокат Джонни Деппа допустил, что актер не станет взыскивать денежную компенсацию с бывшей жены Эмбер Херд. Хоть и сумма оказалась внушительной – более 10 миллионов долларов.

По словам адвоката, суд был нужен Деппу не ради денег, а чтобы восстановить репутацию.

Ранее Херд признали виновной по всем пунктам дела о клевете. А она в ответ заявила, что денег нет и компенсацию выплачивать не может, а также намерена обжаловать решение суда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

