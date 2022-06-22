"Звезды советского экрана": Николай Олялин

Обложку ноябрьского номера журнала "Советский экран" от 1971 года украшает портрет популярного советского актера Николая Олялина. Он выглядит, как звезда Голливуда. Мужественный и надежный, образец рыцаря, солдата. Конечно, номер был немедленно сметен с прилавков поклонницами, чтобы портрет с обложки занял свое почетное место у них дома в рамочке. Тем более что за полгода до этого Олялин появился на телеэкранах страны в главной роли многосерийного фильма "Обратной дороги нет".

Какой изъян обнаружили у Олялина театральные педагоги? В каких фильмах он не сыграл, хотя мог бы? Был ли роман у Ларисы Голубкиной и Николая Олялина? Почему главный солдат страны не служил в армии? И как Олялина собирались выгнать с киностудии Довженко за пьянство?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".