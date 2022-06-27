"Звезды советского экрана": цыгане в советском кино

В промозглые ноябрьские деньки 1976 года казалось, что каждая стенка пестрела афишами с названием одной из самых громких кинопремьер уходящего года – "Табор уходит в небо". Этот же кадр поместила редакция, как иллюстрацию к статье "Прощай, мой табор!". Главный журнал страны решил вспомнить обо всех цыганах в легендарных советских фильмах. И вот уже в памяти читателей всплывают кадры бескрайних просторов, табунов лошадей, уносящихся в даль и любимые цыганские песни.

Почему Николай Сличенко не хотел сниматься в фильме "Свадьба в Малиновке"? За что цыгане обожали Владимира Высоцкого? Как должна была закончиться история любви цыганки Зорицы в многосерийном фильме "Вечный зов"? За что цыгане выгнали Светлану Тома со сцены? Какой эпизод фильма "Цыган" обошелся киностудии в кругленькую сумму? И кто из цыган обиделся на Эльдара Рязанова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".