"Юмор на все времена": Михаил Жванецкий

Выпуск посвящен юмористу, которого считают классиком. Это Михаил Жванецкий. Его меткие высказывания и афоризмы давно стали народным достоянием, потому что он всегда поднимал злободневные темы и умел преподнести их так, что они вызывали не только смех, но и наводили на серьезные размышления.

Как инженер морского флота стал сатириком? Как из Одессы он переехал в Ленинград работать к Райкину? Почему поссорился с ним и переехал жить в Москву? Кто помогал Жванецкому и недолюбливал его?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".