"Юмор на все времена": Михаил Евдокимов

Выпуск посвящен яркому, самобытному юмористу. Это очень талантливый человек и все, за что бы он ни брался, он старался выполнять по максимуму, жить на половину он не умел. Это Михаил Евдокимов.

На его концерты трудно было достать билет, зал всегда набивался битком. Многие монологи Евдокимова мгновенно уходили в народ и разбирались на цитаты. Он был успешен во всем, жаль, что жизнь его закончилась так рано, и многое из задуманного он так и не воплотилось в жизнь.

Евдокимов настолько хотел стать артистом, что в 1981 году бросил институт и приехал в столицу. В кармане у него было всего 10 рублей.

Каким был путь Михаила Евдокимова к славе? Кого он больше всего любил? И почему решил пойти в политику, хотя многие его отговаривали? Об этом – в программе "Юмор на все времена".