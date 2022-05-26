"Тайны нашей эстрады": как "Земляне" обманули зрителей на "Песне-83"

Финал конкурса "Песня-83" был полон неожиданностей. Алла Пугачева выступила с дочерью Кристиной, а Юрий Антонов на "Песне года" появился впервые. Зал встретил его овациями и криками "браво". Но главными открытием стала группа "Земляне". Зрители кричали от восторга, даже не догадываясь, как ловко их обманывают.

Какой обман прошел незамеченным на "Песне-83"? Почему группа "Земляне" лишилась своего названия? И кто на самом деле исполнял песню "Трава у дома"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".