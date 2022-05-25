РФ в I квартале сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти – Росстат

РФ в I квартале сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти. Об этом заявил Росстат.

Бензин Аи-92 и Аи-95 в России продолжает дешеветь. За неделю – на 0,1%, рассказал Росстат.

Средний размер пенсии после индексации на 10% с 1 июня составит 19 360 рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

