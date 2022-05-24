"Тайны кино": "Баллада о солдате", "Белое солнце пустыни". Валентин Ежов

Картину "Белое солнце пустыни" многие из россиян знают практически наизусть, не говоря уже о песне "Ваше благородие". Но, к сожалению, сегодня уже мало кто помнит главного автора этого уникального фильма – Валентина Ивановича Ежова. Фильм "Ваше благородие" – это он и есть. В этой песне все его – его дух, его разлука, его чужбина, его удача, его победа и его любовь. Так сказал автор песни Булат Окуджава. И это чистая правда. Доказательством тому служат его многочисленные сценарии, в каждый из которых вложена частичка души и жизни Валентина Ивановича.

О чем же сочинял свои истории Валентин Ежов? О ком писал "Балладу о солдате"? Как переиграл пианиста Рихтера? Почему работа с тремя красавицами – Натальей Рязанцевой, Ларисой Шепитько и Майей Булгаковой превратилась для него в кошмар? Как Валентин Ежов спас Георгия Данелию и прогулянный аванс? Кто подарил сценаристу сюжет "Белого солнца пустыни"? И каким образом "Дворянское гнездо" сподвигло Ежова и Кончаловского на создание "Сибириады"?

Об этом – в программе "Тайны кино".