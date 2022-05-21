"Wow эффект": Гарри Стайлс выпустил третий альбом Harry's House

Два году музыкального молчания прерываются вирусным анпакингом. Гарри Стайл выпустил третий студийный альбом Harry's House. Презентовать пластинку интернету он решил в духе сетевых трендов – снял ролик с распаковкой и получил почти миллион просмотров.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".