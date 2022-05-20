Москва онлайн покажет "Музыкальный салон пушкинского времени" в рамках "Ночи музеев"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

21 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт в рамках акции "Ночь музеев", который состоится в Государственном музее А. С. Пушкина. Для любителей классики выступит Государственный ансамбль солистов "Орфарион" под руководством заслуженного артиста РФ Олега Худякова.

Программа будет называться "Музыкальный салон пушкинского времени". В нее войдут произведения русских авторов эпохи Пушкина, а также зарубежная классика периода Моцарта и Гайдна.

Смотрите прямую трансляцию 21 мая в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.