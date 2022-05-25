"Звезды советского экрана": Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин

В третьем номере журнала "Советский экран" за 1988 год на одной из страниц была большая фотография – кадр из фильма "Хозяин тайги". Там изображен Владимир Высоцкий и его друг Валерий Золотухин. Общего у них действительно было много: 16 лет они проработали в театре на Таганке, снялись вместе в пяти фильмах. Но в дружбе двух амбициозных и талантливых актеров с очень непростыми характерами не могло быть все гладко.

Почему первый совместный фильм Высоцкого и Золотухина не вышел на экраны страны? Вместо кого актерский дуэт снялся в картине "Хозяин тайги"? Какую мзду брал Золотухин с жителей сибирской деревни за возможность взглянуть на Высоцкого? Кто и зачем поссорил Высоцкого и Золотухина? И что сказал Иннокентий Смоктуновский о кинопробах Золотухина на роль Моцарта?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".