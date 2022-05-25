Свыше 2,8 тыс заявок подали на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 2,8 тысячи заявок подали на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Эти премии вручаются каждый год в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, которые учатся в профильных школах и колледжах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, лауреатов выберут в 19 номинациях.
"Первый тур был заочным – эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап – живые прослушивания. А 20 сентября на концертных площадках Москвы начнется открытая заключительная часть конкурса. Такая система позволяет выбрать среди сотен учащихся самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра подчеркнула, что в нынешнем году впервые в третьем туре, минуя первый и второй, примут участие победители олимпиад "Искусство – детям".
Определять лауреатов будет экспертное жюри, в которое входят деятели культуры и искусства, профессора вузов. В индивидуальных номинациях победители получат от 15 до 50 тысяч рублей, в коллективных – от 30 до 150 тысяч рублей. Главный приз составит 50 тысяч рублей.
Ранее в Москве наградили победителей олимпиад "Искусство – детям". В рамках профильных мероприятий, организованных образовательными учреждениями, подведомственными столичному департаменту культуры, состоялись олимпиады. В каждой из них выбрали несколько победителей в разных возрастных категориях, которые становятся участниками третьего тура грантов, минуя первый и второй туры.
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