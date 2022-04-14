Прием заявок на конкурс в сфере гостеприимства стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях для специалистов из области гостеприимства. Принять участие приглашают экскурсоводов, гидов-переводчиков, администраторов гостиниц и других экспертов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Туристические номинации конкурса предназначены как для профессионалов, так и для начинающих специалистов, включая студентов. Для молодежи это возможность пообщаться с экспертами индустрии, поделиться своими идеями и получить приглашение на стажировку в ведущих компаниях. В июне жюри определит 12 победителей. Их ждут дипломы, памятные подарки от партнеров и денежные призы", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В 2022 году заявки принимаются в четырех номинациях: "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии)", "Гид-переводчик", "Администратор гостиницы" и "Специалист по организации и предоставлению туристских услуг". Желающий поучаствовать должен быть старше 18 лет и иметь российское гражданство.

В рамках первого тура участникам конкурса номинаций "Экскурсовод" и "Гид-переводчик" нужно будет заполнить заявку на сайте, пройти тестирование на знание основных навыков специальности, архитектуры и истории города. Также им необходимо представить пешую экскурсию с обязательным указанием конкретного маршрута, продолжительностью и протяженностью, а также анонсирующее ее минутное видео. Для участия также следует предоставить фрагмент своей реальной экскурсии не более трех минут.

Участникам в номинации "Администратор гостиницы" необходимо подать заявку на сайте конкурса, представить видеопрезентацию и написать короткое эссе на определенную тему.

Второй тур содержит задания лишь для нескольких номинаций. Прошедшие в финал по номинации "Гид-переводчик" должны очно провести заявленную на первом этапе пешеходную экскурсию.

Финалистам номинации "Администратор гостиницы" нужно будет ответить на вопросы о правилах приема и размещения туристов, а также пройти практическое задание. Будут учитываться в том числе информативность и уникальность видеопрезентации.

Номинация "Специалист по организации и предоставлению туристских услуг" имеет отличия от трех прошлых. Она пройдет в один этап онлайн. Участники должны будут заполнить заявку, показать двухминутный видеоролик с анонсированием туристического материала, его концепции и программы продвижения.

Подать заявку на участие в конкурсе "Московские мастера" можно до 16 мая. Победители "Администратора гостиницы" и "Гида-переводчика" получат денежный приз в размере 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч рублей – за второе, 150 тысяч – за третье. Также всем победителям дадут дипломы и сувениры от партнеров.

Ранее в Москве наградили победителей олимпиад "Искусство – детям". В рамках профильных мероприятий, организованных образовательными учреждениями, подведомственными столичному департаменту культуры, состоялись олимпиады. В каждой из них выбрали несколько победителей в разных возрастных категориях, которые становятся участниками третьего тура грантов, минуя первый и второй туры.

