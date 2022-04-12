Краеведческий диктант "Московский код" пройдет на 10 площадках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве 16 апреля пройдет очный этап краеведческого диктанта "Московский код". Впервые жители столицы смогут написать его на одной из площадок города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участникам предстоит ответить на 20 вопросов разной сложности об истории и архитектуре города, которые подготовили специалисты Мосгорнаследия совместно с краеведами.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что краеведческий диктант проходит уже в пятый раз. Однако участвовать в нем можно было только онлайн. По его словам, в этом году москвичи смогут написать диктант на одной из городских площадок.
"На 10 различных площадках, таких как библиотеки имени Н. А. Некрасова и имени Ф. М. Достоевского, Высшая школа экономики, парк "Митино", Музей Москвы, участников будут ждать краеведы, которые не только продиктуют вопросы, но и проведут небольшие лекции перед диктантом", – приводятся в материале слова Емельянова.
Уточняется, что для участия необходима регистрация.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что диктант приурочен ко Дню исторического и культурного наследия. По ее словам, участники, ответившие на наибольшее число вопросов, получат памятные призы: билеты в музеи и театры Москвы, а также книги об архитектуре.
До этого в Москве стартовал конкурс на архитектурный облик будущих станций "Загорье" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро. Как напомнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с 2012 года по инициативе Москомархитектуры были проведены свыше 100 подобных конкурсов, в том числе на дизайн станций метро.
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