В Москве стартовал конкурс на архитектурный облик станций метро "Загорье" и "Остров мечты"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве стартовал конкурс на архитектурный облик будущих станций "Загорье" и "Остров мечты" Бирюлевский линии метро. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Дорогие коллеги-архитекторы, мы ждем ваших заявок на участие", – написал он в своем телеграм-канале.

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Кузнецов пояснил, что по инициативе Москомархитектуры с 2012 года было проведено свыше 100 конкурсов, в том числе на дизайн станций метро.

"Для людей творческих, какими, безусловно, являются архитекторы, это бесценный опыт и возможность. Подчеркну, что мы открыты для работы с международными консорциумами", – добавил Кузнецов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.

Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии.

