Жители столицы примут участие в краеведческом онлайн-диктанте "Московский код"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Краеведческий онлайн-диктант "Московский код" пройдет с 16 по 22 апреля на портале "Узнай Москву", проверить свои знания о столице смогут все желающие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Он предполагает 20 вопросов об истории города, памятных датах, известных архитекторах и их творениях", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина пояснила, что диктант приурочен к Дню исторического и культурного наследия. По ее словам, участники, ответившие на наибольшее число вопросов, получат памятные призы: билеты в музеи и театры Москвы, а также книги об архитектуре.

"С 2020 года в диктантах "Московский код" приняли участие свыше 11 тысяч человек", – добавила вице-мэр.

Кроме того, все желающие могут прислать свои вопросы для диктанта.

"Сделать это можно до 1 апреля, отправив письмо на электронную почту um.info@mos.ru. В теме письма нужно указать "Московский код", – отмечается в материале.

Ранее в Москве стартовал конкурс на архитектурный облик будущих станций "Загорье" и "Остров мечты" Бирюлевской линии метро. Как напомнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, с 2012 года по инициативе Москомархитектуры было проведено свыше 100 подобных конкурсов, в том числе на дизайн станций метро.

