Более 260 человек приняли участие в "Тотальном диктанте" на объектах транспорта в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Транспортный комплекс столицы присоединился к всероссийской акции "Тотальный диктант" 9 апреля. В мероприятии на объектах транспорта приняли участие более 260 человек, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"Второй год подряд Московский транспорт участвует во всероссийской акции "Тотальный диктант". Более 260 участников со всей Москвы смогли не только проверить свою грамотность, но и познакомиться с интересными местами, связанными с транспортом столицы. Например, впервые в этом году диктант прошел в электробусе-гармошке", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Кроме электробуса-гармошки, москвичи также смогли написать диктант в туристическом автобусе, следующем по Садовому кольцу, в павильоне МЦД, лектории Высшей инженерной школы Российского университета транспорта, технической библиотеке столичной подземки, лектории павильона №26 "Транспорт СССР" на ВДНХ и в едином диспетчерском центре "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево.
В столичном Дептрансе отметили, что дикторами на площадках были руководители и лидеры департамента. Оценки появятся после 25 апреля на сайте акции. Там же будет опубликована информация о награждении отличников.
В прошлом году в просветительской акции "Тотальный диктант" участвовали более 670 тысяч человек. По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, годом ранее текст написали чуть более 279 тысяч.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков.
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