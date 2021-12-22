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Москва 24

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Общество

16:54

Ярославль станет столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жюри "Тотального диктанта" выбрало Ярославль столицей акции в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Данное решение было принято по результатам оценки презентаций городов-претендентов. Таким образом, Ярославль получил особый статус столицы акции на один год.

В городе организуют главную площадку "Тотального диктанта", где 9 апреля зачитает текст его автор – писательница Марина Степнова.

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих, которая проводится с 2004 года. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков.

В 2021 году столицей акции стал Якутск. Текст для "Тотального диктанта" написал известный писатель Дмитрий Глуховский.

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