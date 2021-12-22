Ярославль станет столицей акции "Тотальный диктант" в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жюри "Тотального диктанта" выбрало Ярославль столицей акции в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Данное решение было принято по результатам оценки презентаций городов-претендентов. Таким образом, Ярославль получил особый статус столицы акции на один год.
В городе организуют главную площадку "Тотального диктанта", где 9 апреля зачитает текст его автор – писательница Марина Степнова.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих, которая проводится с 2004 года. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков.
В 2021 году столицей акции стал Якутск. Текст для "Тотального диктанта" написал известный писатель Дмитрий Глуховский.