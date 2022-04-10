В Кремлевском дворце прошел концерт молодых вокалистов

В Дипломатическом зале Государственного кремлевского дворца прошел концерт молодых вокалистов. На сцену вышли лауреаты детского конкурса "Надежда Романсиады".

Среди выступавших были музыканты из Москвы, Екатеринбурга, Гатчины, Иваново, а также Греции, Германии и Казахстана.

Помимо юных музыкантов на сцене выступил квартет народных инструментов под руководством Дмитрия Дмитриенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.