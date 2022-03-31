На ВДНХ состоится праздничный концерт Валерия Сюткина с рок-н-ролл-бэндом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

13 апреля, во Всемирный день рок-н-ролла, на ВДНХ выступит музыкант Валерий Сюткин. Концерт пройдет в оранжерее павильона "Азербайджан". Вместе с солистом на сцене будет играть рок-н-ролл-бэнд.

Главный герой культовой группы "Браво" порадует зрителей любимыми хитами и импровизациями: "Семь тысяч над землей", "Я – то, что надо", "Радио ночных дорог", "Дорога в облака".

Адрес площадки: Москва, проспект Мира, дом 119, строение 14, (павильон "Азербайджан", вход с противоположной стороны от центрального входа в здание). Начало выступления – в 20:00.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте агентства Red Events. Стоимость – от 2 000 рублей.