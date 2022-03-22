Концерт бит-квартета "Секрет" пройдет в Crocus City Hall

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На площадке Crocus City Hall 9 апреля состоится концерт бит-квартета "Секрет" с программой "Юбилейный концерт – 40 лет группе". Начало выступления – в 19:00.

Музыкальный коллектив выступит в легендарном золотом составе: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Поклонников ждет масштабное праздничное шоу с лучшими песнями всех времен.

Билеты на концерт можно купить в кассах Crocus City Hall, забронировать по телефону call-центра 8 (499) 55-000-55, а также приобрести онлайн на сайте площадки.