Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину

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Война с Россией не входит в планы Североатлантического альянса, поэтому его войска не будут отправлены на Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Life.ru.
"НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну", – сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом Столтенберг отметил, что Альянс готов поддерживать Украину любыми способами, не предусматривающими прямого вовлечения сил НАТО в военные действия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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