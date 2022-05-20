"Юмор на все времена": Лион Измайлов

Выпуск посвящен талантливому артисту эстрады, известному писателю-сатирику, телевизионному ведущему, человеку с прекрасным чувством юмора – Лиону Измайлову. Искрометные миниатюры, написанные Лионом, читали лучшие артисты эстрады, не только Гена Хазанов, но и Евгений Петросян, Ян Арлазоров и многие другие.

Почему Лион Поляк стал Измайловым? Как он дал путевку в жизнь Михаилу Задорнову. Что произошло у сатирика, когда он стал торговать на рынке обувью и духами? И кто помог в сложный период вернуться на сцену?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".