Оркестр университета Минобороны РФ выступит в парке "Фили" 11 июня

Оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ выступит 11 июня в столичном парке "Фили" в рамках программы "Военные оркестры в парках". Об этом сообщили в дирекции фестиваля "Спасская башня".
"11 июня в 16:00 в рамках программы "Военные оркестры в парках" на Малой сцене парка культуры и отдыха "Фили" состоится концерт Военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны РФ", – говорится в сообщении.
Посетители услышат не только марши, но и множество знакомых песен, таких как "Ландыши", "Смуглянка", "Виновата ли я" и других.
Военный оркестр Военного университета ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвященных Дню Победы в ВОВ и легендарному параду, посвященному 7 ноября 1941 года.
Ранее в дирекции фестиваля "Спасская башня" сообщили, что при поддержке Минобороны РФ продолжается работа по возрождению выступлений военных оркестров в парках.
Сам военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.
Сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году утвердил Владимир Путин.
В 2021 году фестиваль проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября с учетом антиковидных мер предосторожности. Так, посетителей пускали только при наличии QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
Специальным гостем мероприятия стал солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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