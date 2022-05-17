Сезон "Военные оркестры в парках" откроется концертом у Главного храма ВС России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Первый в этом сезоне концерт программы "Военные оркестры в парках" пройдет 21 мая у стен Главного храма Вооруженных сил России в Московской области. Об этом сообщили в дирекции фестиваля "Спасская башня".

Концертная программа начнется в 12:30. На соборной площади выступит Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова, в это же время на Аллее Героев комплекса будет выступать Военный образцовый оркестр Почетного караула.

Также в этот день запланировано выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Как отметили в дирекции фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны РФ продолжается работа по возрождению выступлений военных оркестров в парках.

Сам военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году на Красной площади с 26 августа по 4 сентября. Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы.

Ранее сроки проведения фестиваля "Спасская башня" в 2022 году утвердил Владимир Путин.

В 2021 году фестиваль проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября с учетом антиковидных мер предосторожности. Так, посетителей пускали только при наличии QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Специальным гостем мероприятия стал солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

