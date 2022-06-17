"Юмор на все времена": Владимир Этуш

Герой непохож на предыдущих юмористов и сатириков, но не рассказать об этом уникальном человеке просто нельзя. Его роли до сих пор любимы многими, а реплики из фильмов ушли в народ. Это народный артист СССР, артист театра и кино Владимир Абрамович Этуш, который мастерски умел шутить и не боялся быть смешным.

Почему у Этуша два дня рождения? Как мать спасла его от смерти? Благодаря чему он проработал всю жизнь в Театре Вахтангова? И что делал Этуш, чтобы любая из его ролей запомнилась?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

