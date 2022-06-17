Музей в США опроверг слухи, что Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро

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Фото: AP/ТАСС
Музей в США опроверг сообщения о том, что Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро, арендованное для бала Met Gala. Об этом сообщило издание TMZ.
Как отмечается, музей Ripleys Believe It or Not! в Лос-Анджелесе, купивший платье в 2016 году за 4,8 миллиона долларов, заявил, что к этому моменту оно уже было изношенным. По словам представителя музея, в отчете о состоянии платья говорится о растянутых и изношенных швах.
В свою очередь, вице-президент музея Аманда Джойнер также заявила, что платье было возвращено в таком же состоянии, в каком оно было изначально.
Ранее издание Pop Culture сообщило о том, что Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, арендованное для бала Met Gala. Предположительно, Кардашьян арендовала платье за 5 миллионов долларов. Однако вернула его в Ripley's Believe It or Not! в ненадлежащем виде. Отмечается, что платье разошлось по швам и потерлось в нескольких местах. Кроме того, пропали и некоторые декоративные кристаллы.
Арендованный наряд является культовым. Именно в нем Монро пела Джону Кеннеди "С днем рождения, мистер президент" в 1962 году. Для этого платья она похудела на семь килограммов.
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