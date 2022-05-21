Более 160 военных музыкантов открыли сезон концертов "Военные оркестры в парках" у стен Главного храма Вооруженных Сил.

Впервые в Подмосковье сыграли сразу три коллектива. В Одинцовском районе в парке "Патриот" выступил Центральный оркестр Военно-морского флота имени Римского-Корсакова, Военный оркестр Почетного караула и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища.

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