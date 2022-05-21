Дарвиновский музей подготовил программу мероприятий в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дарвиновский музей в рамках акции "Ночь музеев" подготовил специальную программу мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Дарвиновский музей присоединится к городской акции "Ночь музеев". Посетителям рекомендуют оформить бесплатный билет онлайн", – отмечается в сообщении.

Для тех посетителей, которые не регистрировались заранее, будет доступна программа на крыше музея. В 18:00 в субботу, 21 мая, там стартует танцевальный перформанс Por Segiriiya. В 18:30 состоится выступление дуэта Jo Kanoe, а в 19:45 выступит певец и композитор Михаил Глебов. В 20:45 для гостей споет группа "Мэнсон Флетчер".

С 20:00 до 00:00 москвичи и гости столицы смогут присоединиться к мастер-классу по светографике "Мимикрия". Эксперты цифрового искусства из МГОУ представят светопроекции столичных паттернов. А в 22:00 танцевальное сообщество Ecstatic Dance Community продемонстрирует экспериментальный перформанс "Фототаксис".

Гости также смогут увидеть разные экспозиции, среди них – выставка "Пернатые пешеходы". В музее будет представлены чучело полностью истребленной бескрылой гагарки, или арктического пингвина, и скелет дронта с острова Маврикий.

Главным мероприятием, которое пройдет в Дарвиновском музее в рамках акции "Ночь музеев" станет выставка "Москва. Среда обитания". Там более 30 современных художников предложат гостям необычную интерпретацию взаимодействия живых организмов и города. Выставка будет организована на музейной крыше с видом на город, удобными пуфами, зоной буккроссинга и бесплатным доступом к интернету.

21 мая москвичи смогут принять участие в традиционной акции "Ночь музеев". Старт дадут в Историческом музее. Экспозиции, спектакли, лекции можно будет посетить бесплатно. Мероприятия пройдут с 19:00 до 00:00. В акции примут участие 110 городских культурных площадок.

Одно из самых интересных событий представит департамент спорта. Москвичей пригласят на тренировки прямо в музеях. В программе – йога, сайклинг, растяжка. А в "Лужниках" проведут исторический самокатный тур.