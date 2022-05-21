"Интервью": Александр Кибовский – об акции "Ночь музеев"

Как санкции повлияли на выставки в столичных галереях? Что смогут увидеть посетители "Ночи музеев" в этом году? И какие недоступные музеи откроют свои двери в этот день?

Об этом в программе "Интервью" рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

