Экскурсии, лекции и мастер-классы пройдут в Москве в День парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В честь Дня парков, который отмечается 21 мая, столичные зоны отдыха подготовили программу мероприятий для всей семьи, в рамках которой – экскурсии, лекции и мастер-классы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Так, в субботу, 21 мая, москвичи и гости столицы смогут посетить познавательную экскурсию, научиться основам профессиональной фотосъемки, выучить движения латиноамериканских танцев и присоединиться к другим активностям. Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, необходима предварительная регистрация.
"Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха "Фили" всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке "Северное Тушино" проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в Саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона", – рассказала Сергунина.
Всего программу подготовили 18 парков. В Бабушкинском парке в Зеленом театре в 10:00 стартует открытый урок по оздоровительной гимнастике цигун. С собой нужно будет взять коврик для занятий. В 14:00 в Центре творчества и досуга состоится творческий мастер-класс. Все желающие смогут научиться технике декупаж и создать необычные украшения для дома.
Ландшафтный парк "Митино" в 11:00 приглашает москвичей заняться гимнастикой, в 12:00 там стартует фитнес-урок по зумбе, сочетающий в себе элементы аэробики, хореографии и различных стилей танцев. Завершится спортивная программа на танцевальной площадке парка занятием по йоге в 13:00.
Сеанс одновременной игры в шашки организуют для посетителей парка "Северное Тушино". Всем участникам турнира будет противостоять один соперник – кандидат в мастера спорта по шашкам Игорь Бедов. Мероприятие начнется в 11:00 в беседке "Ротонда". Для участия нужно зарегистрироваться.
В "Северном Тушине" также состоится мастер-класс по фотографированию цветущих фруктовых деревьев. Мероприятие начнется в 16:30 от павильона "Клуб развития и творчества". С собой необходимо взять фотоаппарат или смартфон. Для участия потребуется регистрация.
Уроки по изобразительному искусству состоятся в парке "Фили" и саду "Эрмитаж". Перед началом занятия профессионалы познакомят гостей с главными техниками работы с акварелью, покажут, как можно нарисовать деревья, небо, цветы, исторические здания и сооружения. В парке "Фили" мероприятие пройдет в 12:30. На занятие нужна предварительная регистрация. В саду "Эрмитаж" мастер-класс начнется в 14:00. Предварительная регистрация не требуется.
В парке "Фили" 21 мая также состоится мастер-класс, где расскажут о технике создания картин на поверхности воды. Юных гостей научат рисовать на воде специальными красками и переносить изображения на бумагу или другую твердую основу. Начало занятия состоится в 15:00 в павильоне "Букингдом".
В Саду имени Баумана с 12:00 до 13:30 участники мероприятия также получат возможность нарисовать картины на любые темы. Проведет мастер-класс художница и психолог Дарья Шепелева. На занятие нужно будет взять карандаши и бумагу.
В День парков для гостей также организуют различные экскурсии и концерты. Так, экскурсия по Кунцевскому городищу пройдет в парке "Фили". Она начнется в 13:00. Предварительно нужно зарегистрироваться. Концерты творческих коллективов можно будет посетить в парках Бабушкинском в 12:00 и Таганском – в 17:00.
21 мая москвичи смогут также принять участие в традиционной акции "Ночь в музее". Старт дадут в Историческом музее. Жителям столицы будут бесплатно доступны экспозиции, спектакли, лекции. Мероприятия пройдут с 19:00 до 00:00. В акции примут участие 110 городских культурных площадок.
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