Экспонаты с выставки в Лондоне вернулись в Россию

Экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне вернулись в Россию. Как заявили в Эрмитаже, чтобы вернуть 14 произведений искусств пришлось приложить определенные усилия, воздушное пространство закрыто, появились новые правила, пришлось оформлять дополнительные бумаги.

Эрмитаж отправлял на выставку миниатюрную копию императорских регалий, а также часы-яйцо, которые были заказаны для барона Ротшильда в 1902 году, и хрустальное блюдо с изображением герба Петербурга. Оно было подарено императору Николаю II по случаю его коронации.

Как заявили в Минкульте, скоро возвращенные шедевры вернутся в экспозиции, и их можно будет увидеть. Подробнее – на телеканале Москва 24.