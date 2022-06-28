"Тайны кино": Элизабет Тейлор, Эва Шикульска, Марина Влади, Николай Гринько

Участие в совместных проектах с иностранными коллегами советские киностудии принимали нередко. Поэтому зарубежные актеры и актрисы не раз снимались в отечественных фильмах. При этом кому-то съемки в СССР принесли разочарование, а для кого-то стали началом блестящей карьеры и даже новой жизни.

У кого из русских режиссеров случился роман с полячкой Эвой Шикульской? Приглашение на какую роль в советском кино стало судьбоносным для Марины Влади? Из-за чего американскую звезду Элизабет Тейлор невзлюбили на "Ленфильме"? И как иностранные актрисы снимались в советских картинах?

Об этом – в программе "Тайны кино".