"Тайны кино": Лев Перфилов, Мария Виноградова, Всеволод Ларионов

В кинематографе есть непреложное правило: какая бы знаменитость ни играла в фильме главную роль, она неинтересна без актеров второго плана. И чем талантливее эта команда, тем лучше результат.

Кто называл Льва Перфилова актером, убедительно играющим мерзавцев? Почему после блистательной работы в фильме "Звездный мальчик" Мария Виноградова перешла на бытовых героинь? Правда ли, что Всеволод Ларионов не любил положительных персонажей? И как сложилась судьба артистов, которым суждено было быть в кино на втором плане?

Об этом – в программе "Тайны кино".