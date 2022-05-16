Организаторов "Евровидения" обвинили в подмене оценок

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Делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок.

По словам главы румынской делегации Юлианы Марчук, слова которой передает телеканал TVR, выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В результате же Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

Азербайджан также заявил об изменении оценок. Портал 1news.az сообщил, что организаторы сослались на технические неполадки, после чего объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от государства получила Великобритания, а не Украина.

О похожей ситуации заявили и в Грузии. Согласно порталу "Новости-Грузия", национальное жюри отдало максимальный балл Украине, однако 12 баллов получила Великобритания.

Ранее сообщалось, что украинская группа Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения-2022", набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

