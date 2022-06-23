ЕВС окончательно решил не проводить "Евровидение-2023" на Украине

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Европейский вещательный союз принял окончательное решение о переносе музыкального конкурса "Евровидение-2023" из Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

"ЕВС с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну. Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что организация приняла такое решение с учетом своей ответственности за обеспечение безопасности участников, сотрудников и организаторов конкурса. В ЕВС подчеркнули, что работа по обеспечению соответствующих условий в принимающей стране должна начаться незамедлительно.

Ранее в ЕВС заявили, что "Евровидение" не получится провести на Украине в 2023 году, так как будет невозможно обеспечить безопасность участников. В связи с этим Союз начал переговоры с корпорацией BBC по вопросу возможности проведения "Евровидения" в Великобритании.

Украина победила на конкурсе "Евровидение-2022", набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.

Позже организаторов конкурса обвинили в подмене оценок. С претензиями выступили делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии. В Румынии заявили, что выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В Азербайджане считают, что организаторы сослались на технические неполадки, после чего объявили неправильные оценки. В Грузии сказали, что национальное жюри отдало максимальный балл Украине, однако 12 баллов получила Великобритания.