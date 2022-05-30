Победители "Евровидения-2022" сообщили о продаже своей награды за 900 тыс долларов

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Фото: ТАСС/AP/Luca Bruno
Украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду за победу на конкурсе "Евровидение-2022" на благотворительном аукционе. Хрустальный микрофон ушел с молотка за 900 тысяч долларов. Покупателем стала криптовалютная биржа.
"Спасибо всем, кто сделал пожертвования. Особенно благодарны команде WhiteBit, которые купили кубок", – говорится в сообщении группы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ и признана на территории страны экстремистской).
Kalush Orchestra победила на "Евровидении" 2022 года с песней Stefania, набрав 631 балл. Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая в Италии. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel от Испании.
После конкурса делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок. По словам главы румынской делегации Юлианы Марчук, выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В результате же Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.
Ранее продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко рассказал Москве 24, что в этом году "Евровидение" как никогда политизировано. По его мнению, выступление Kalush Orchestra по музыкальной структуре повторяет номер украинской группы Go_A, занявшей на "Евровидении-2021" пятое место с композицией Shum.
В Румынии заявили, что организаторы "Евровидения" заменили оценки в пользу Украины
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