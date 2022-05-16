Эксперт объяснил, что может указывать на подтасовку в итогах "Евровидения"

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем "Евровидения-2022". Однако не все делегации согласны с результатами и заявляют, что организаторы якобы подыграли представителям республики. Насколько же справедливо Украине досталась победа в международном музыкальном конкурсе?

Победа от зрителей

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Финал музыкального конкурса состоялся в ночь на 15 мая на арене Pala Olimpico в итальянском Турине. По итогам зрительского голосования и жюри с большим отрывом одержали победу представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania – они получили 631 балл.



Kalush Orchestra – украинская хип-хоп-группа, основанная в 2019 году. В творчестве сочетает этнические мотивы с современным звучанием. Коллектив назван в честь украинского города Калуш, который является родным для основателя группы Олега Псюка. Песня Stefania, с которой они выступали на "Евровидении", посвящена матери фронтмена. Изначально Украину на "Евровидении-2022" должна была представлять певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе с песней "Тени забытых предков", но затем ей пришлось

– украинская хип-хоп-группа, основанная в 2019 году. В творчестве сочетает этнические мотивы с современным звучанием. Коллектив назван в честь украинского города Калуш, который является родным для основателя группы Олега Псюка. Песня Stefania, с которой они выступали на "Евровидении", посвящена матери фронтмена. Изначально Украину на "Евровидении-2022" должна была представлять певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе с песней "Тени забытых предков", но затем ей пришлось снять свою кандидатуру.

Ближайший преследователь – британский певец Сэм Райдери набрал 466 голосов. Тройку замкнула певица Chanel от Испании с треком SloMo. Из-за ситуации на Украине Россию в этом году до мероприятия не допустили, связав это с тем, что участие исполнителя из нашей страны "может нанести ущерб репутации "Евровидения".

Изначально жюри из стран-участниц отдало Украине 192 балла, благодаря чему Kalush Orchestra стали четвертыми. Первое занимала Великобритания, за ним шли Швеция и Испания. Однако Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей, получив 439 баллов из 480 возможных.

Примечательно, что после исполнения композиции Олег Псюк по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. По правилам музыкального конкурса, любые политические заявления со сцены запрещены, поэтому группу могли дисквалифицировать. Однако Европейский вещательный союз (EBC) охарактеризовал это "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".

С результатами голосования были несогласны некоторые международные делегации. Например, представители Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов в подмене оценок. В частности, глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что высшие баллы, которые выставили члены жюри от Румынии, отдали Украине вместо Молдавии.



Юлиана Марчук глава румынской делегации Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны.

Дело в том, что перед объявлением результатов EBC отстранил жюри шести стран от конкурса на основании "неправильной схемы голосования", но не уточнил, какие это именно страны. Организаторы также сослались на технические неполадки с выходом в эфир, из-за чего объявили неправильные оценки.

"Унижать Европу – в тренде"

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после подведения итогов "Евровидения-2022" заявила, что победа Украины была "неприлично ожидаемой".

"Это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но, оказывается, унижать Европу теперь в тренде", – сказала она.

Также в своем телеграм-канале Захарова добавила, что выигрыш стал логичным дополнением картины случившегося со страной.



Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы-Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя. Занавес.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также считает, что "Евровидение" перестало быть связано с настоящей музыкой. "Этот конкурс стал политическим, и к музыке он не имеет никакого отношения", – подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.

По словам продюсера, музыкального критика Павла Рудченко, уже перед началом самого мероприятия и в процессе отборочных туров шла серьезная "информационная подоплека в поддержку Украины". "Некоторые даже говорили, что это не только победа Украины, но и всего мира. Это все можно было заранее предугадать", – сказал он Москве 24.



Павел Рудченко продюсер, музыкальный критик По музыкальной части, рассмотрев других участников, украинская группа – это явно не первое место. По вокальным моментам, по тембру. Основной их исполнитель постоянно неровно брал ноты, не держал четкой интонации. У них не было явно профессионального напыления, как у других исполнителей.

Продюсер добавил, что у украинского коллектива была хорошая визуальная составляющая, но с музыкальной точки зрения "победа была притянута за уши". По его мнению, Украина должна была войти только в пятерку лучших.

"Великобритания отлично выступила, также представительница Испании, которая выступила наподобие Дженнифер Лопес. Были номера явно покрепче с музыкальной точки зрения. Взять тех же Rasmus или Zdob si Zdub, которые просто зажгли публику. Они профессионалы, не боятся сцены и просто выходят и зажигают весь зал, они чувствовались как победные номера", – подчеркнул Рудченко.

Кроме того, эксперт не отрицает, что подсчет голосов вызывает много вопросов, так как колоссальный отрыв от других участников наводит на мысли о подтасовке либо "информационном зомбировании населения".