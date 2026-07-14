Рэпер Киевстонер высмеял новости о своей причастности к подготовке теракта в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили удар СБУ по стратегическому оборонному предприятию. По данным ФСБ России, к организации причастен экс-участник группы "Грибы", украинский рэпер и блогер Киевстонер. Подробности – в материале Москвы 24.
"Попросил приобрести продукты и инструменты"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
14 июля в ФСБ РФ сообщили, что сотрудниками ведомства предотвращен запланированный СБУ удар по стратегическому оборонному предприятию в жилом секторе Подмосковья. Отмечается, что для нападения планировалось использовать 35 беспилотников, доставленных в РФ под видом партии испанской плитки. FPV-дроны были размещены в ангаре, арендованном рядом с предприятием, по которому и планировался удар.
"Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином Российской Федерации, завербованным противником за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурела, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России", – говорится в сообщении ведомства.
При этом в качестве исполнителя был привлечен гражданин РФ, бывший член этнической ОПГ, ранее отбывавший длительное наказание за совершение тяжких преступлений.
Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе
Помимо этого, к организации преступления причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер. В частности, он координировал эвакуацию задержанного исполнителя теракта, а также переводил деньги пособнику.
Ведомство также обнародовало записи телефонных разговоров рэпера и видео допроса одного из задержанных, который подтвердил участие Альберта в подготовке теракта.
"Он попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. <...> Он попросил меня встретить молодого человека и отвезти. При этом он перевел мне на банковскую карту не только оплату текущих расходов, но и деньги, которые я должен был передать", – добавил задержанный.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Уехал в США
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Сам рэпер позднее записал ролик в соцсетях, в котором опроверг информацию о своем участии в организации теракта.
Васильев также отметил, что он "чилил" в это время и играл в компьютерные игры. Помимо этого, его возмутили обвинения в распространении наркотиков.
"Базарьте все, что хотите, но это не базарьте. Мне это неприемлемо", – добавил Киевстонер.
При этом экс-коллега Киевстонера, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что Киев стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу.
В свою очередь, юрист Дмитрий Аграновский добавил, что Испания и Словакия де-юре могут выдать России блогера, но на практике все не так просто.
"Испания выдает по запросам РФ граждан, обвиняемых в разного рода общеуголовных преступлениях. В моей практике такие случаи были. Поэтому технически это возможно, соответствующие соглашения с Испанией у нас есть", – пояснил эксперт.
Однако по обвинению в помощи Украине его могут не выдать, так как страны ЕС в той или иной степени включены в боевые действия против РФ, заключил Аграновский.
Альберт Васильев родился в Киеве. Он прославился в Сети, снимая юмористические ролики, а также публиковал монологи и скетчи, в которых сам отыгрывал роли. Несколько лет он жил в США, затем вернулся на Украину и присоединился к проекту "Грибы" в 2016-м, однако уже в феврале 2017-го, несмотря на большую популярность коллектива, покинул его, чтобы заняться сольной карьерой.
Васильев выпустил несколько музыкальных альбомов, с которыми гастролировал, снялся в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", вышедшем в 2021-м. Его партнерами по съемкам стали Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие. Также блогер вел несколько популярных интернет-шоу.
По данным СМИ, после начала СВО рэпер перебрался жить за границу. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.