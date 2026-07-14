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14 июля, 14:28

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Рэпер Киевстонер высмеял новости о своей причастности к подготовке теракта в Подмосковье

"Я сбитый летчик": что известно о причастности Киевстонера к теракту в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили удар СБУ по стратегическому оборонному предприятию. По данным ФСБ России, к организации причастен экс-участник группы "Грибы", украинский рэпер и блогер Киевстонер. Подробности – в материале Москвы 24.

"Попросил приобрести продукты и инструменты"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

14 июля в ФСБ РФ сообщили, что сотрудниками ведомства предотвращен запланированный СБУ удар по стратегическому оборонному предприятию в жилом секторе Подмосковья. Отмечается, что для нападения планировалось использовать 35 беспилотников, доставленных в РФ под видом партии испанской плитки. FPV-дроны были размещены в ангаре, арендованном рядом с предприятием, по которому и планировался удар.

"Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином Российской Федерации, завербованным противником за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Пирлога Виктора, 1986 года рождения, и Калоса Аурела, 1995 года рождения, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России", – говорится в сообщении ведомства.

При этом в качестве исполнителя был привлечен гражданин РФ, бывший член этнической ОПГ, ранее отбывавший длительное наказание за совершение тяжких преступлений.

Россиянина завербовали для подготовки теракта в Подмосковье под видом предложения о работе

Помимо этого, к организации преступления причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, более известный как Киевстонер. В частности, он координировал эвакуацию задержанного исполнителя теракта, а также переводил деньги пособнику.

При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии.
из сообщения ФСБ РФ

Ведомство также обнародовало записи телефонных разговоров рэпера и видео допроса одного из задержанных, который подтвердил участие Альберта в подготовке теракта.

"Он попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. <...> Он попросил меня встретить молодого человека и отвезти. При этом он перевел мне на банковскую карту не только оплату текущих расходов, но и деньги, которые я должен был передать", – добавил задержанный.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Уехал в США

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сам рэпер позднее записал ролик в соцсетях, в котором опроверг информацию о своем участии в организации теракта.

"Внимание – это классно, но такое – н*** надо. Я не знаю, чем я удостоился такого внимания. У меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был тип активный, где-то что-то, но я сбитый летчик. <...> Я не знаю, кто это сделал и н***, но это твоя самая беспонтовая инвестиция, которая могла быть, братуха.
Киевстонер
украинский рэпер, видеоблогер, актер

Васильев также отметил, что он "чилил" в это время и играл в компьютерные игры. Помимо этого, его возмутили обвинения в распространении наркотиков.

"Базарьте все, что хотите, но это не базарьте. Мне это неприемлемо", – добавил Киевстонер.

При этом экс-коллега Киевстонера, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что Киев стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу.

Киевстонер – это тот тип людей, который не имеет собственного мнения, <...> такими СБУ легко управлять.
Юрий Бардаш
продюсер группы "Грибы"

В свою очередь, юрист Дмитрий Аграновский добавил, что Испания и Словакия де-юре могут выдать России блогера, но на практике все не так просто.

"Испания выдает по запросам РФ граждан, обвиняемых в разного рода общеуголовных преступлениях. В моей практике такие случаи были. Поэтому технически это возможно, соответствующие соглашения с Испанией у нас есть", – пояснил эксперт.

Однако по обвинению в помощи Украине его могут не выдать, так как страны ЕС в той или иной степени включены в боевые действия против РФ, заключил Аграновский.

Альберт Васильев родился в Киеве. Он прославился в Сети, снимая юмористические ролики, а также публиковал монологи и скетчи, в которых сам отыгрывал роли. Несколько лет он жил в США, затем вернулся на Украину и присоединился к проекту "Грибы" в 2016-м, однако уже в феврале 2017-го, несмотря на большую популярность коллектива, покинул его, чтобы заняться сольной карьерой.

Васильев выпустил несколько музыкальных альбомов, с которыми гастролировал, снялся в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", вышедшем в 2021-м. Его партнерами по съемкам стали Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и другие. Также блогер вел несколько популярных интернет-шоу.

По данным СМИ, после начала СВО рэпер перебрался жить за границу. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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