Путин: ключевая ставка в России должна снижаться

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Ключевая ставка в РФ в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением в рамках встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым поделился Владимир Путин.

Глава региона, беседуя с президентом, рассказал, что после разговора с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться.

Российский лидер поддержал это мнение. Свой вывод он сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Путин также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным.

В июне ЦБ РФ снизил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель составлял 14,5%. Регулятор сообщал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень.

Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение ставки из-за проинфляционных факторов.

