В УЕФА жестко высказались об отмене дисквалификации игрока сборной США Балогуна на ЧМ

ФИФА разрешила форварду сборной США Фоларину Балогуну сыграть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Бельгии, несмотря на прямую красную карточку в предыдущем матче. По данным СМИ, отмену автоматической дисквалификации продавил Белый дом, что вызвало грандиозный скандал. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Исправили великую несправедливость"

Фото: Getty Images/Michael Steele

Дисциплинарный комитет ФИФА отменил дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которая автоматически наступила после удаления в матче 1/16 финала ЧМ по футболу против Боснии и Герцеговины (2:0). Тогда форвард наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу и получил красную карточку после просмотра VAR. Однако наказание было заменено на испытательный срок в один год, благодаря чему один из лидеров команды (три гола и одна голевая передача) сможет выйти на поле в 1/8-й против Бельгии в Сиэтле 6 июля.

Президент США Дональд Трамп в соцсетях публично поблагодарил ФИФА за принятое решение по ключевому игроку атаки "звездно-полосатых".





Дональд Трамп президент США Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили великую несправедливость.

Однако, по данным СМИ, такой подарок в пользу одной из стран-хозяек турнира стал результатом кабинетных игр. Издание The New York Post рассказало со ссылкой на неназванного чиновника, что вопрос решили лично Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Президент хотел лучше понять причину, по которой была показана красная карточка и почему была применена дисквалификация", – рассказал источник.

Другие западные СМИ уверяют, что в том самом разговоре Инфантино "ничего не обещал" Трампу, а решение вроде как было "независимым". Тем не менее, ситуация стала вопиющим прецедентом вмешательства политики в спорт: по данным портала Opta Sport, ни одному игроку не отменяли дисквалификацию, начиная с ЧМ 1970 года, на котором впервые были введены желтые и красные карточки.



Фото: Getty Images/ISI Photos/Elysia Su

Издание The New York Times сообщило, что у Белого дома якобы есть компромат на главного арбитра встречи США с Боснией и Герцеговиной Рафаэля Клауса из Бразилии, который и выписал прямую красную карточку Балогуну. Администрация Трампа получила информацию о связанных с судьей скандалах и подозрениях в нечестной работе в прошлом, однако ни местные власти, ни ФИФА не предъявляли Клаусу никаких претензий по итогам официальных расследований. Сведения же Белому дому передал один из спонсоров федерации футбола США, утверждают СМИ.

Джанни Инфантино не раз рассказывал журналистам, что может назвать Дональда Трампа своим близким другом. При этом хорошие отношения прямо или косвенно отразились в том числе на проведении нынешнего чемпионата мира. К примеру, именно на этом турнире появились обязательные перерывы на водопой (hydration break) в середине каждого из таймов вне зависимости от погоды (обычно их устраивают только в жару). По официальной версии, это сделано для безопасности игроков, по неофициальной – в интересах американских зрителей и бизнеса. По данным СМИ, на рекламных роликах, которые идут в эту трехминутную паузу, телеканал Fox Sports заработает 250 миллионов долларов.

Кроме того, во время жеребьевки турнира в декабре 2025 года Инфантино вручил Трампу так называемую "Премию мира", учреждение которой совпало с поражением президента США в гонке за Нобелевской премией мира. После этого США вторглись в Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро с его супругой, после чего, по данным журналистов, многие чиновники в ФИФА испытали стыд за решение их босса.

"Неважный утренник с апельсинками в пакете"

Фото: Getty Images/Pool

Вердикт ФИФА по Фоларину Балогуну острее всего восприняли в сборной Бельгии, которая станет соперником США в 1/8 финала 6 июля. В Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) выступили со специальным заявлением, в котором подчеркнули, что "потрясены" случившимся.

"ФИФА в своем решении опирается на статью 27 Дисциплинарного кодекса. В соответствии с этим <...> ФИФА может принять решение о приостановке исполнения ранее наложенной дисциплинарной санкции. Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо предусматривает, что красная карточка (удаление) автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч. Именно так применялось правило во всех предыдущих случаях удаления на этом ЧМ", – сказано в заявлении.

Также в ассоциации указали и на нарушение статьи 10.5 Регламента турнира, согласно которому удаленный игрок автоматом пропускает следующий матч и может получить дополнительные санкции. Эту позицию ФИФА подтверждало неоднократно во всевозможных документах и на мероприятиях.

"В целях защиты законных прав всех команд-участниц турнира и сохранения основополагающих принципов честной игры как на нынешнем ЧМ, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий", – сказано в заявлении.

А вот главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия в дипломатические формулировки играть не стал.



(тогда было принято решение ФИФА. – Прим. ред.) на этом чемпионате мира – как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость.

Руди Гарсия главный тренер сборной Бельгии по футболу Я и не знал, что 5 июляна этом чемпионате мира – как 1 апреля, и сегодня День дурака. Для меня это новость.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также выпустил жесткое заявление на своем сайте, в котором указано, что ситуация "перешла все границы дозволенного". Порой правила можно трактовать по-разному, однако в случае с Балогуном все более чем однозначно, подчеркнули в организации.

"Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке", – подчеркнули в УЕФА.

В ассоциации подчеркнули, что в футбол все должны играть по одним правилам, поэтому выразили свое "недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения".

В этом плане он не одинок: в схожем ключе в эфире BBC высказался экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни.

"Абсолютный позор, Инфантино должно быть стыдно. Это решение ставит под вопрос спортивную честность игры", – отметил футболист.

В шоке и экс-главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, который близок к назначению в сборную Германии. Ситуацию немецкий специалист назвал безумием.

"Футбол – это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам. Была красная карточка, здесь двух мнений быть не может", – сказал Клопп MagentaTV.

Возмущены и другие участники нынешнего чемпионата мира. В частности, главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен в разговоре с журналистами прямо назвал это "большой ошибкой ФИФА".

"Самое плохое, что это может негативно сказаться на США. А если Балогун забьет гол или проведет отличный матч? Бельгия будет в ярости, люди будут задаваться вопросом о принятом решении. А что насчет следующей красной карточки? Будет ли какая-то комиссия, которая проведет обсуждение и примет решение о ее отмене? Очень-очень плохое решение", – сказал он.

При этом в сборной США, само собой, все максимально довольны. Особенно главный тренер команды Маурисио Почеттино, который в итоге не лишился одного из лидеров коллектива.





Маурисио Почеттино главный тренер сборной США по футболу Решение справедливое, потому что это не было нарушением, заслуживающим красной карточки. <...> 99,9% футбольного сообщества заявили, что это несправедливое наказание. Есть прецеденты, когда санкции приостанавливались или откладывались, поэтому не понимаю, почему кто-то удивляется. Это не какое-то экстраординарное событие, которое происходит только с нами.

Капитан сборной США Кристиан Пулишич и вовсе прикрылся аргументом, что на нынешнем турнире "случались нарушения и похуже", поэтому Балогун не заслуживал такого наказания.

Но многих пользователей такие аргументы и оправдания не убедили: в Сети появились десятки мемов и комментариев, в которых Джанни Инфантино обвиняют в коррупции и смеются над ним.

"Позор США и ФИФА!", "это коррупция. Все предельно просто", "политическое вмешательство. Отстраните США и оштрафуйте их на крупную сумму!", "ЧМ сфабрикован, красная карточка вполне оправдана, ты заслуживал дисквалификацию на три игры", – написали пользователи.

При этом спортивный комментатор Роман Нагучев сравнил ситуацию с эпизодом в матче Франция – Кувейт на чемпионате мира 1982 года, где советский судья Мирослав Ступар отменил один из голов европейцев под давлением вышедшего на поле брата эмира страны и президента футбольной ассоциации шейха Фахида аль-Ахмада Ас-Сабаха. По его мнению, ситуация с Балогуном превращает турнир в "неважный утренник с апельсинками в пакете", а попытки Инфантино угодить всем выглядят как "жалкая пародия на дипломатию".

