Бельгийский футболист Доку покинул чемпионат мира, чтобы побывать на рождении первенца

На чемпионате мира по футболу разразился скандал из-за желания спортсмена сборной Бельгии Жереми Доку присутствовать при рождении первенца. Его порыв раскритиковала одна из журналисток, однако за Доку вступились коллеги и даже супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина. Подробности – в материале Москвы 24.

"Никто не хочет пропустить рождение своего первенца"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jeremydoku

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку подвергся критике из-за того, что рассказал журналистам о своем желании поприсутствовать на рождении первенца. Его супруга Ширин находилась на последних сроках и должна была родить в начале июля, что могло совпасть с четвертьфинальной стадией чемпионата мира по футболу. Спортсмен заявил, что, несмотря на это, хотел бы вернуться домой и поддержать супругу.

"Это мой первый ребенок, поэтому я определенно хотел бы присутствовать. <...> Никто не хочет пропустить рождение своего первенца. Но я также понимаю, что в футболе есть много других аспектов", – заявил Жереми.

Слова футболиста вызвали неоднозначную публичную реакцию. В частности, ведущая французского телеканала L'Equipe Франс Пьеррон раскритиковала Доку, заявив, что "отец совершенно бесполезен" в процессе родов.





Франс Пьеррон ведущая французского телеканала L'Equipe Чемпионат мира – это невероятная радость. Сотни футболистов мечтали бы оказаться на вашем месте. Возможно, это больше никогда не повторится в вашей жизни. Вы воплощаете в жизнь мечту детства, но собираетесь отказаться от всего этого, чтобы присутствовать на рождении своего ребенка – отвратительный момент, если позволите так выразиться, когда отец совершенно бесполезен.

Слова телеведущей спровоцировали дискуссию в студии. Олимпийский чемпион по боксу Брахим Аслум, напротив, заявил, что присутствие отца при рождении ребенка станет мощной поддержкой для женщины и будет источником энергии и дополнительной мотивацией для самого мужчины. Аслум добавил, что он сам "после такого бегал бы в три раза быстрее".

"Это самый важный момент в жизни твоей женщины. Самый тяжелый и эмоциональный. Единственный человек, которого она хочет видеть рядом, – это ее мужчина. Честно говоря, именно поэтому этот момент уникален, и если ты его упустишь, ты его уже не вернешь", – выразил мнение спортсмен.

Позже журналист попыталась сгладить острые углы, объяснив свою позицию в соцсетях. Пьеррон заявила, что "ее намерение никогда не состояло в том, чтобы принизить место или роль отцов в отношениях с партнершей и ребенком". Ведущая также подчеркнула, что лишь "выражала личное мнение в контексте спорного обмена мнениями".

Однако это не спасло ее от хейта, который обрушился на нее в соцсетях. Франс закрыла комментарии под несколькими последними постами, но публика нашла более ранние и высказалась под ними. Причем мнения подписчиков разделились: одни раскритиковали журналиста за ее слова, другие же отметили, что она имеет право выразить собственное мнение, даже если многие с ним не согласны.

"Вам нужно принять свои собственные слова, почему вы начинаете отключать комментарии?", "сказать, что роды – это "отвратительный" момент и что отец "ничего не сможет сделать", значит отрицать всю важность эмоциональной и физической поддержки, которую партнер предоставляет своей жене в тот момент", "мне очень жаль вас. <...> Не знаю, пожалели ли вы о своих словах, но они возмутительны, особенно для женщины", "мы больше не хотим видеть вас на телевидении", "это ее право, когда так много идиотов вокруг, это имеет смысл!", "она платит дорого за свою свободу мнения. <...> Какое лицемерное общество", – разделились во мнениях подписчики.

В свою очередь, телеканал L’Equipe выпустил заявление с извинениями перед Доку и аудиторией, подчеркнув, что мнение Пьеррон не соответствует ценностям компании. Ведущая была отстранена от эфиров.

"Некоторые моменты ценнее всех побед в мире"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/limportante.fr

Журналист столкнулась с критикой и со стороны коллег. Многие из них сошлись во мнении, что даже такое грандиозное событие, как чемпионат мира, уступает по масштабу рождению ребенка, тем более первенца. В частности, журналист Сесиль Грес отметила, что ее опыт родов не был похож на "отвратительный момент".

"У меня совершенно другие воспоминания. Рождение ребенка – это счастье, которое может больше никогда не повториться", – отметила Сесиль под видеороликом с фрагментом эфира, опубликованным каналом L'Équipe в соцсетях.

Ситуацию прокомментировала и спортивный журналист Клемантин Сарла.

"Франс Пьеррон, в 2026 году мы просто не можем вести подобные дискуссии. Мы ежедневно боремся за то, чтобы отцовство ценилось, чтобы мужчины были по-настоящему вовлечены в жизнь ребенка. Замечательно, что Доку этого хочет. Женщина, рожающая ребенка, более уязвима. Мы никогда не должны об этом забывать", – подчеркнула Сарла.

Бывший футболист ПСЖ Бернар Менди назвал рождение ребенка "уникальным моментом".





Бернар Менди бывший футболист "ПСЖ" Чемпионат мира – это огромная возможность, но быть рядом с женщиной, рожающей вашего ребенка, – это еще большая привилегия. В такие моменты матери нужны любовь, поддержка, рука, которую можно держать, и ободряющий взгляд. Это не просто рождение ребенка, это также рождение семьи. Возможно, настоящая дискуссия не о том, где он должен быть, а о том, чтобы помнить, что некоторые моменты ценнее всех побед в мире.

Экс-игрок сборной Франции по водному поло Мехди Марзуки вовсе удивился, что в телевизионном споре спорт был поставлен выше "самого прекрасного события в жизни".

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья тоже не осталась в стороне от обсуждения. Она заявила в своем телеграм-канале, что выбор Доку не должен подвергаться "агрессивной критике с экрана телевизора", потому что это слишком интимная тема.

"Мне непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам. Как женщине, которая скоро в четвертый раз пойдет рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи. Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше", – написала Дарья.

К слову, Доку все же съездил на роды супруги, которые прошли раньше, чем планировалось.

"С одобрения и в сопровождении одного из врачей сборной Жереми вылетел в Лондон, чтобы быть со своей женой в этот уникальный момент", – сообщалось в аккаунте сборной Бельгии в соцсетях 22 июня.

Сына назвали Прэйзом, а сам Доку вскоре присоединится к команде и продолжит подготовку к матчу с Новой Зеландией, который пройдет 27 июня.