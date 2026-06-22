Футболист Радимов и журналист Романов ответили на обвинения в сексизме

Футболист Владислав Радимов и журналист Андрей Романов оказались в центре скандала из-за высказываний о женщинах-арбитрах и водителях в телевизионном эфире. После того, как на мужчин обрушилась волна хейта, они поспешили выйти на связь в соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Более жесткое сито отбора"

Фото: Тори Пенсо. Legion-media.com/CHINE NOUVELLE/SIPA

Футболиста Владислава Радимова, который является экс-супругом певицы Татьяны Булановой, и журналиста Андрея Романова обвинили в сексизме в Сети. Причиной стал эфир на телеканале "Матч ТВ", где мужчины обсудили игру на чемпионате мира по футболу между ЮАР и Чехией. В качестве арбитра там выступила американка Тори Пенсо. Этот факт подтолкнул Радимова и Романова на обсуждение того, может ли женщина судить матчи мужского чемпионата.





Владислав Радимов бывший полузащитник "Зенита" и сборной России, экс-супруг Татьяны Булановой Я считаю, что на мужском чемпионате мира должны судить только мужчины. Не потому, что я против женщин, а потому, что для многих мужчин‑судей, которые заслуживают, это верхушка вообще всей судейской карьеры. И они из‑за этого не попадают, там же количество судей ограничено. Не потому, что судья плохая!

Романов оказался чуть менее категоричен и все же "разрешил" женщинам-арбитрам судить чемпионаты. Однако в своей речи он прошелся и по дамам за рулем.

"Должны более жесткое сито отбора проходить, в том числе как и женщины-водители, уж простите меня, сейчас на нас налетит очень много хейта. Но с точки зрения того, как себя ведут и на дороге, и в том числе в работе судейской, здесь должно быть более жесткое сито", – сказал Романов.

В свою очередь Радимов поддержал высказывание ведущего про женщин за рулем и сказал, что "судит по своей супруге".

При этом у ведущего и экспертов в студии возникли вопросы лишь к гендерной принадлежности Пенсо. Что касается профессионализма, нареканий к ней не было. По данным СМИ, это второй раз в истории мужских чемпионатов мира по футболу, когда главной судьей была назначена женщина.

В итоге пользователи Сети действительно восприняли без восторга спор в эфире федерального телеканала о том, куда можно допускать женщин, а куда – нет.

"Когда говорят, что женщины – сплетницы, я бы сейчас поспорила", "женщины за рулем, значит? А сам был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Или это другое?", "какой позор по телевизору", "сексисты они оба, особенно Радимов после его слов о женщинах-водителях", – отметили комментаторы.

К слову, экс-супруг Булановой был лишен водительских прав на 1,5 года в 2016-м. Сотрудники ГИБДД остановили спортсмена и заподозрили признаки опьянения, однако футболист отказался пройти медосвидетельствование.

На эфир отреагировала журналист, автор футбольного раздела издания "Спортс" Любовь Курчавова. Она отметила, что женщины-арбитры проходят ту же систему международной сертификации и контроля качества, что и мужчины, и для них не существует "льготных" мест.





Любовь Курчавова журналист, автор футбольного раздела издания "Спортс" Если женщина выполняет все требования ФИФА и получает высокие оценки инспекторов, почему ее пол должен оставаться основанием для сомнений?

Кроме того, Любовь прокомментировала камень в огород женщин за рулем, сославшись на исследование ВШЭ 2024 года. Авторы проанализировали 158 тысяч опубликованных судебных решений и сделали вывод, что мужчины становятся виновниками ДТП гораздо чаще – 91,7% всех случаев приходится на сильный пол.

"Когда для женщины предлагаются дополнительные барьеры просто потому, что она женщина, речь уже идет не о профессиональном отборе, а о дискриминации по признаку пола", – заключила журналист.

"Чувак, просто извинись"

Фото: Владислав Радимов и Андрей Романов. Legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/am_romanov

После того как фрагмент эфира завирусился в Сети и на героев ролика обрушилась волна негодования, Романов и Радимов поспешили выйти на связь с подписчиками.

Первый написал пост в своем телеграм-канале, где буквально осыпал комплиментами женщин, работающих комментаторами, корреспондентами, ведущими, редакторами.





Андрей Романов журналист Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!), уж точно лучше ребят в первых матчах этого мундиаля. Тем не менее признаю – формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности.

Журналист также опубликовал короткое видео, в котором супруга выдает ему пощечину якобы после просмотра скандального эфира.

Такие извинения устроили далеко не всех подписчиков.

"Не формулировка неудачная, а суть", "страшное разочарование", "может, стоит для мужчин-ведущих более жесткое сито отбора ввести? <...> Страшно представить, что вы на дороге творите", "сито вы так и не нашли, ищите лучше", "это не извинение", "господи, чувак, просто извинись", "кризис-менеджер из вас еще хуже, чем ведущий", – отметили подписчики журналиста.

При этом экс-супруг Татьяны Булановой ограничился тем, что сделал репост извинений Романова в свой телеграм-канал.