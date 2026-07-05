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05 июля, 18:27

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Журналист Романо: Клопп возглавит сборную Германии по футболу

Клопп станет новым главным тренером сборной Германии

Фото: ТАСС/EPA/ADAM VAUGHAN

Немец Юрген Клопп согласился стать главным тренером сборной Германии по футболу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

При этом детали контракта, планы на будущее и уход 58-летнего специалиста из "Ред Булл" пока обсуждаются.

Клопп в период с 2015 по 2024 год тренировал "Ливерпуль". Под его руководством команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также два раза завоевывала Кубок лиги. До этого момента немец возглавлял "Боруссию" (Дортмунд) и "Майнц".

С января прошлого года Клопп работает на должности главы футбольного направления компании "Ред Булл".

Ранее сборная Парагвая выиграла Германию в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Матч проводился в Бостоне. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. За парагвайскую команду гол забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута), а у немцев – нападающий Кай Хаверц (54).

В серии пенальти победу одержала команда Парагвая со счетом 4:3. Между тем немецкая команда вылетела с турнира. После этого матча главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что команда перестала быть первоклассной. Он признал, что уровень его игроков опустился до среднего уровня.

Спустя время стало известно, что Нагельсман подал в отставку. Он возглавлял немецкую сборную с сентября 2023 года. Под его руководством команда добралась до 1/4 финала на домашнем чемпионате Европы, который проходил в 2024 году.

Парагвай победил Германию в 1/16 финала ЧМ по футболу

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