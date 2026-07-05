Херсонская область частично осталась без света

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Все округа Херсонской области частично или полностью оказались обесточены. Такое заявление сделал глава региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

"Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", – написал он.

Тем временем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX сообщил, что регион оказался частично обесточен после атак ВСУ.

"Благодарю энергетиков за оперативность, отключения не отразились на работе критической инфраструктуры", – отметил он.

По его словам, специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

Ранее стало известно, что в Белгороде и Белгородском округе поврежден ряд объектов инфраструктуры. Это произошло из-за массированной атаки украинской стороны.