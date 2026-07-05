Синоптик Тишковец предупредил об "огуречных" дождях в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На предстоящей неделе на Русской равнине прогнозируются "огуречные" дожди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Аномальные ливни, принeсшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку. Виной тому станет североатлантический циклон-долгожитель, закручивающий по спирали против часовой стрелки пространство на тысячи километров – от арктической тундры Кольского полуострова до субтропиков Западного Кавказа", – отметил он.

По его словам, такая "гигантская атмосферная воронка" на время "сломает лето" – по свинцовому небу будут проплывать косматые облака, сопровождаемые дождем, а температура окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.

Тишковец уточнил, что осадки будут идти практически без перерывов, лишь ненадолго прекращаясь в основном по ночам. В Москве за неделю может выпасть до 67 миллиметров осадков или около 80% месячной нормы.

"Можно утверждать, что это будут так называемые "огуречные" дожди – старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы", – указал синоптик.

При этом температурный фон на неделе будет стабильным. В столичном регионе ночью ожидается от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 18 до 23.

Вместе с тем в столичном регионе 5 июля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и усиления ветра. Предупреждение будет действовать на территории Москвы до 18:00, а по области – до 21:00.