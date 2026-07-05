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05 июля, 17:50 (обновлено 05.07.2026 18:37)

Происшествия

В Воронежской области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Рейсовый автобус врезался в грузовик в Бобровском районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 5 июля на 632-м километре автодороги М-4 "Дон". По данным ведомства, 62-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди в попутном направлении грузовик, за рулем которого был 65-летний житель Смоленской области.

В результате аварии водитель автобуса и его 11 пассажиров пострадали, их госпитализировали. Всего в общественном транспорте находилось 26 человек.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, пресс-служба СУ СК Росси по Воронежской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили пострадавших, водителя и руководство организации-перевозчика.

Теперь сотрудники СК планируют назначить необходимые экспертизы, а также изучить документацию, которая регламентирует оказание услуг по перевозке граждан.

Ранее автобус "Газель", который направлялся из Барнаула в Яровое, съехал в кювет на Алтае. ДТП произошло 4 июля на 99-м километре трассы "Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области". В тот момент в салоне авто находилось 20 пассажиров.

В результате двум пассажирам была оказана необходимая медпомощь. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева организована проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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