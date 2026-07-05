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05 июля, 16:36

Происшествия

Тапок одной из пропавших в Туве школьниц нашли в воде рядом с берегом Енисея

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

Волонтеры обнаружили тапок одной из пропавших девочек в Туве. Его увидели в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

"Тапок родственники опознали как принадлежащий одной из разыскиваемых девочек", – говорится в публикации.

Следственные органы подтвердили информацию. В ведомстве добавили, что это был тапок второй девочки, обувь ее подруги нашли несколько дней назад рядом с их телефонами.

Две школьницы пропали в Кызыле вечером 1 июля. Раньше они никогда не исчезали из дома.

В правоохранительные органы поступила информация, что девочки могли пойти к Енисею. Городская камера видеонаблюдения зафиксировала, что они двигались в сторону дамбы и набережной.

Министр внутренних дел по республике, генерал-майор полиции Юрий Завьялов допустил, что школьницы могли утонуть. Однако отрабатываются и другие версии.

Поиски пропавших продолжаются. Их ведут на воде, земле и с воздуха. По факту случившегося открыто уголовное дело.

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