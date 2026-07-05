Песков: буферная зона на границе с Украиной создается из-за агрессивной сущности Киева

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российская армия создает буферную зону (полосу безопасности) для того, чтобы защитить россиян от агрессивной сущности Украины. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря президента России, буферная зона создается планомерно. Он также указал на существенные результаты в продвижении российских военных на Украине.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", – добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что атаки киевского режима можно охарактеризовать лишь как террористические, так как они нацелены против мирного населения. Он подчеркнул, что объекты, по которым наносятся удары, не связаны ни с военным комплексом, ни с оборонной промышленностью.

Помимо этого, Песков заявил, что для Киева, несмотря на западную помощь, ситуация на передовой неумолимо ухудшается. Именно поэтому, по его словам, украинская сторона готова на любые провокации и террористические действия.

"В этих условиях мы должны отдавать себе отчет – киевский режим способен на все", – подчеркнул пресс-секретаря президента России.

При этом он указал, что западные страны, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают Украине с помощью собственных спутников наводить зарубежные вооружения для атак на российские объекты.

"Киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", – добавил представитель Кремля.

Он также указал, что спецоперация превратилась в войну после того, как киевскому режиму стали оказывать поддержку западные страны. Таким образом последние фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева, отметил Песков.

Он также не исключает, что Украина вновь прибегнет к провокациям перед саммитом НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Именно поэтому он призвал сохранять бдительность в любой момент.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать вовлеченность каждого союзника Киева к продолжению войны на Украине. По его словам, это необходимо для возможного принятия ответственных решений в будущем.

Путин добавил, что целью "мнимых европейских миротворцец" на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией "до последнего украинца". Президент РФ также назвал руководство Украины лицедеями, поскольку они постоянно делают бравурные заявления о несуществующих успехах ВСУ.

Глава государства также заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Президент отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово.

