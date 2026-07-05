Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 13:53

Политика
Главная / Новости /

Песков: буферная зона на границе с Украиной создается из-за агрессивной сущности Киева

В Кремле объяснили, зачем Россия создает буферную зону на границе с Украиной

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российская армия создает буферную зону (полосу безопасности) для того, чтобы защитить россиян от агрессивной сущности Украины. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря президента России, буферная зона создается планомерно. Он также указал на существенные результаты в продвижении российских военных на Украине.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", – добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что атаки киевского режима можно охарактеризовать лишь как террористические, так как они нацелены против мирного населения. Он подчеркнул, что объекты, по которым наносятся удары, не связаны ни с военным комплексом, ни с оборонной промышленностью.

Помимо этого, Песков заявил, что для Киева, несмотря на западную помощь, ситуация на передовой неумолимо ухудшается. Именно поэтому, по его словам, украинская сторона готова на любые провокации и террористические действия.

"В этих условиях мы должны отдавать себе отчет – киевский режим способен на все", – подчеркнул пресс-секретаря президента России.

При этом он указал, что западные страны, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают Украине с помощью собственных спутников наводить зарубежные вооружения для атак на российские объекты.

"Киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление", – добавил представитель Кремля.

Он также указал, что спецоперация превратилась в войну после того, как киевскому режиму стали оказывать поддержку западные страны. Таким образом последние фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева, отметил Песков.

Он также не исключает, что Украина вновь прибегнет к провокациям перед саммитом НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Именно поэтому он призвал сохранять бдительность в любой момент.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать вовлеченность каждого союзника Киева к продолжению войны на Украине. По его словам, это необходимо для возможного принятия ответственных решений в будущем.

Путин добавил, что целью "мнимых европейских миротворцец" на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией "до последнего украинца". Президент РФ также назвал руководство Украины лицедеями, поскольку они постоянно делают бравурные заявления о несуществующих успехах ВСУ.

Глава государства также заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Президент отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово.

Читайте также


властьполитика

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика