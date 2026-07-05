05 июля, 14:58Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве отметили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аэропорт Шереметьево принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позднее авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.
Ограничения ввели на фоне попытки атаки вражеских БПЛА на Москву. Сергей Собянин сообщал, что 5 июля системой противовоздушной обороны были ликвидированы два дрона.